Умер глава НМИЦ гематологии Минздрава Валерий Савченко

Савченко посвятил работе в Центре гематологии 33 года жизни, как обратили внимание в Минздраве, первые работы по применению трансплантации костного мозга в России начались именно под его руководством. Так же под его началом была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Савченко – автор свыше 1450 научных публикаций.