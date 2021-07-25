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Умер глава НМИЦ гематологии Минздрава Валерий Савченко

Ведомости

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, академик РАН Валерий Савченко умер на 70-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым ученым и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Савченко», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, выразивший соболезнования родным и коллегам ученого.

Савченко посвятил работе в Центре гематологии 33 года жизни, как обратили внимание в Минздраве, первые работы по применению трансплантации костного мозга в России начались именно под его руководством. Так же под его началом была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Савченко – автор свыше 1450 научных публикаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных