Умер глава НМИЦ гематологии Минздрава Валерий Савченко
Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, академик РАН Валерий Савченко умер на 70-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым ученым и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Савченко», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, выразивший соболезнования родным и коллегам ученого.
Савченко посвятил работе в Центре гематологии 33 года жизни, как обратили внимание в Минздраве, первые работы по применению трансплантации костного мозга в России начались именно под его руководством. Так же под его началом была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Савченко – автор свыше 1450 научных публикаций.