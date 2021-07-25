The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе в самом начале пандемии

В частности, речь идет о научных работах китайских специалистов, в которых сообщались данные, подтверждающие способность коронавируса передаваться от человека к человеку, а также сведения о проникновении возбудителя за пределы Уханя. Своевременная публикация этих данных повысила бы эффективность противодействия коронавирусу и позволила бы спасти много жизней, считает Фаррар.