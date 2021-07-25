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Подозреваемого по делу о смерти главы минцифры Амурской области задержали

Ведомости

Следователи задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в причинении смертельных телесных повреждений министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что инцидент произошел еще 17 июля, уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 22 июля, как сообщал «Интерфакс», Курдюкова госпитализировали с черепно-мозговой травмой, конфликт при этом, по информации агентства, произошел на одной из местных турбаз. Вчера вечером, 24 июля, чиновник умер, это подтвердил губернатор региона Василий Орлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных