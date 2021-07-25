Подозреваемого по делу о смерти главы минцифры Амурской области задержали
Следователи задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в причинении смертельных телесных повреждений министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
«В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что инцидент произошел еще 17 июля, уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 22 июля, как сообщал «Интерфакс», Курдюкова госпитализировали с черепно-мозговой травмой, конфликт при этом, по информации агентства, произошел на одной из местных турбаз. Вчера вечером, 24 июля, чиновник умер, это подтвердил губернатор региона Василий Орлов.