Призерам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
Призерам Олимпийских игр в Токио разрешили находиться на подиуме без масок в течение 30 секунд, чтобы атлеты могли сфотографироваться, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
«Протокол церемонии награждения был изменен, чтобы дать возможность СМИ сделать снимки спортсменов, запечатлевшие их лица и эмоции в уникальный момент их спортивной карьеры», — говорится в сообщении.
Снять маску на полминуты, согласно протоколу, спортсмены смогут после исполнения гимна, при этом подчеркивается, что в этот момент запрещено сходить со своей ступени пьедестала.