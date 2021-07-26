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Ученые сообщили о снижении когнитивных способностей после COVID-19

Ведомости

У пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме, могут наблюдаться симптомы «тумана в мозгу», а также низкая энергия, проблемы с концентрацией внимания, дезориентация и трудности в подборе правильных слов, говорится в исследовании медиков из Великобритании и США, опубликованном в журнале The Lancet.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 81 000 человек, которые заполнили расширенную анкету.

У пациентов, которые были госпитализированы, наблюдался значительный дефицит производительности в зависимости от того, были ли они подключены к ИВЛ. У людей, которые лечились дома, дефицит был небольшим. О наличии остаточных симптомов после COVID-19 сообщили 4,8% участников исследования, в том числе 84,1% тех, кто был подключен к ИВЛ, 12,2% госпитализированных, 9,2% пациентов, которые лечились на дому, 5,8% людей, которые лечились сами и 3,8% пациентов без проблем с дыханием.

Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. У 31,7% одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% жаловались на боль в груди и тахикардию. Эксперты Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора отмечали, что у всех пациентов после острой фазы COVID-19 появляется общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее частых последствиях COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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