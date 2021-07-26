Ученые сообщили о снижении когнитивных способностей после COVID-19

У пациентов, которые были госпитализированы, наблюдался значительный дефицит производительности в зависимости от того, были ли они подключены к ИВЛ. У людей, которые лечились дома, дефицит был небольшим. О наличии остаточных симптомов после COVID-19 сообщили 4,8% участников исследования, в том числе 84,1% тех, кто был подключен к ИВЛ, 12,2% госпитализированных, 9,2% пациентов, которые лечились на дому, 5,8% людей, которые лечились сами и 3,8% пациентов без проблем с дыханием.