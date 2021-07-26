Ученые сообщили о снижении когнитивных способностей после COVID-19
У пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме, могут наблюдаться симптомы «тумана в мозгу», а также низкая энергия, проблемы с концентрацией внимания, дезориентация и трудности в подборе правильных слов, говорится в исследовании медиков из Великобритании и США, опубликованном в журнале The Lancet.
В ходе исследования ученые проанализировали данные более 81 000 человек, которые заполнили расширенную анкету.
У пациентов, которые были госпитализированы, наблюдался значительный дефицит производительности в зависимости от того, были ли они подключены к ИВЛ. У людей, которые лечились дома, дефицит был небольшим. О наличии остаточных симптомов после COVID-19 сообщили 4,8% участников исследования, в том числе 84,1% тех, кто был подключен к ИВЛ, 12,2% госпитализированных, 9,2% пациентов, которые лечились на дому, 5,8% людей, которые лечились сами и 3,8% пациентов без проблем с дыханием.
Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. У 31,7% одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% жаловались на боль в груди и тахикардию. Эксперты Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора отмечали, что у всех пациентов после острой фазы COVID-19 появляется общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам.