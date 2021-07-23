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В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее частых последствиях COVID-19

Ведомости

У 100% пациентов после острой фазы COVID-19 появляется общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

«Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», — сообщили в научном центре.

Также после коронавируса могут появиться боли за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушение сна, когнитивные нарушения, боли в суставах и выпадение волос. Такие симптомы говорят о развитии постковидного синдрома и необходимости реабилитации.

Реабилитация пациентов начинается в отделении интенсивной терапии, когда состояние человека стабилизировалось, и продолжается в три этапа до полного выздоровления. Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с психологом, логопедом и эрготерапевтом.

Ранее по теме: Минздрав предупредил о риске тромбоза у каждого четвертого переболевшего COVID-19

Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. У 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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