В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее частых последствиях COVID-19

Реабилитация пациентов начинается в отделении интенсивной терапии, когда состояние человека стабилизировалось, и продолжается в три этапа до полного выздоровления. Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с психологом, логопедом и эрготерапевтом.