В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее частых последствиях COVID-19
У 100% пациентов после острой фазы COVID-19 появляется общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.
«Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», — сообщили в научном центре.
Также после коронавируса могут появиться боли за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушение сна, когнитивные нарушения, боли в суставах и выпадение волос. Такие симптомы говорят о развитии постковидного синдрома и необходимости реабилитации.
Реабилитация пациентов начинается в отделении интенсивной терапии, когда состояние человека стабилизировалось, и продолжается в три этапа до полного выздоровления. Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с психологом, логопедом и эрготерапевтом.
Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. У 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.