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В России за сутки выявили 23 032 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 23 032 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 20 116 пациентов вылечились от коронавируса, 779 — умерли. За весь период в России выявили 6 172 812 случаев заражения. Выздоровели от вируса 5 526 950 человек, погибли — 155 380.

26 июля оперштаб сообщил о 23 239 случаях заражения.

В Москве за сутки число новых пациентов с коронавирусом выросло на 2623, до 1 493 330 человек. Выздоровели от коронавируса 1 341 106 пациентов, умерли — 25 305.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Московская область — 1973 случая заражения, Санкт-Петербург — 1923, Нижегородская область — 539, Свердловская область — 490, Красноярский край — 485.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 34,5 млн случаев заражения, второе место заняла Индия — 31,4 млн случаев, третье место заняла Бразилия — 19,7 млн случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных