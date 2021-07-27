В России за сутки выявили 23 032 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 23 032 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 20 116 пациентов вылечились от коронавируса, 779 — умерли. За весь период в России выявили 6 172 812 случаев заражения. Выздоровели от вируса 5 526 950 человек, погибли — 155 380.