В России за сутки выявили 23 032 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 23 032 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 20 116 пациентов вылечились от коронавируса, 779 — умерли. За весь период в России выявили 6 172 812 случаев заражения. Выздоровели от вируса 5 526 950 человек, погибли — 155 380.
26 июля оперштаб сообщил о 23 239 случаях заражения.
В Москве за сутки число новых пациентов с коронавирусом выросло на 2623, до 1 493 330 человек. Выздоровели от коронавируса 1 341 106 пациентов, умерли — 25 305.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Московская область — 1973 случая заражения, Санкт-Петербург — 1923, Нижегородская область — 539, Свердловская область — 490, Красноярский край — 485.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 34,5 млн случаев заражения, второе место заняла Индия — 31,4 млн случаев, третье место заняла Бразилия — 19,7 млн случаев.