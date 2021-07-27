ВОЗ призвала принять меры по борьбе с электронными сигаретами

Директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч отметил, что пользователи могут сами менять электронные сигареты так, что концентрацию никотина и уровень риска от него сложно регулировать. Некоторые продукты продаются как «безникотиновые», однако в них содержится ингредиент, который вызывает привыкание. Отличить никотиновые продукты от безникотиновых и некоторых табакосодержащих бывает практически невозможно, добавил Креч. Это подрывает меры по борьбе с табаком, подчеркнул он.