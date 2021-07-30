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Названа причина нештатного включения двигателей модуля «Наука»

Ведомости

Нештатное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — сказал Соловьев, слова которого приводит пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

Он отметил, что в настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и «Науки» работают нормально. Экипаж занят выравниванием давления в модуле, а во второй половине дня откроет люки, войдет в него, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к обычной работе.

Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». «Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных