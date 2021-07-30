Названа причина нештатного включения двигателей модуля «Наука»
Нештатное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — сказал Соловьев, слова которого приводит пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.
Он отметил, что в настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и «Науки» работают нормально. Экипаж занят выравниванием давления в модуле, а во второй половине дня откроет люки, войдет в него, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к обычной работе.
Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». «Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других.