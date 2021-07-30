Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что подозреваемым является заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре. Также собеседники этого агентства и ТАСС заявили, что задержанный зарезал девочку, чтобы скрыть следы преступления, — до этого он сбил ее на машине.