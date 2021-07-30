Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили
Полицейский, задержанный по подозрению в убийстве несовершеннолетней 2006 г. рождения в Самарской области, уволен, сообщила заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Лядина.
«Сегодня сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — сказала она.
Лядина отметила, что руководители подозреваемого будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее сегодня Следственный комитет России сообщил, что 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Самарской области было обнаружено тело девочки 2006 г. рождения с признаками насильственной смерти — множественными телесными повреждениями. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял это дело под личный контроль. Имя подозреваемого не раскрывается.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что подозреваемым является заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре. Также собеседники этого агентства и ТАСС заявили, что задержанный зарезал девочку, чтобы скрыть следы преступления, — до этого он сбил ее на машине.