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Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили

Ведомости

Полицейский, задержанный по подозрению в убийстве несовершеннолетней 2006 г. рождения в Самарской области, уволен, сообщила заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Лядина.

«Сегодня сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — сказала она.

Лядина отметила, что руководители подозреваемого будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сегодня Следственный комитет России сообщил, что 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Самарской области было обнаружено тело девочки 2006 г. рождения с признаками насильственной смерти — множественными телесными повреждениями. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял это дело под личный контроль. Имя подозреваемого не раскрывается.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что подозреваемым является заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре. Также собеседники этого агентства и ТАСС заявили, что задержанный зарезал девочку, чтобы скрыть следы преступления, — до этого он сбил ее на машине.

Ранее по теме: Полицейского из Самарской области подозревают в убийстве несовершеннолетней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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