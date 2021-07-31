Минздрав будет автоматически отправлять в МВД справки о здоровье водителей

В пояснительной записке также отмечается, что за срок действия водительского удостоверения у водителя может развиться заболевание, противопоказанное для вождения, однако ГИБДД об этом не знает и в большинстве случаев таких водителей выявляют случайно. За последние три с половиной года на основании решения судов были аннулированы около 16 200 прав у водителей.