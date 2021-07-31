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Минздрав будет автоматически отправлять в МВД справки о здоровье водителей

Ведомости

С 2022 г. в России может заработать новая федеральная информационная система, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительских прав, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Проект был разработан МВД еще в ноябре 2019., в соответствии с доработанной версией, Минздрав сможет автоматически отправлять в МВД справки, необходимые для получения и продления водительских прав.

Медорганизации, которые в ходе планового медосмотра выявят заболевания, противопоказанные для вождения, будут передавать эту информацию по каналам ЕГИСЗ в ГИБДД, при этом действие прав будет приостанавливаться. Если диагноз подтвердится, то права аннулируются окончательно, если будут выявлены ограничения к вождению, то водителю будет предложено получить новые права с соответствующей отметкой.

«Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения», — прокомментировали изданию законопроект в Госавтоинспекции.

В пояснительной записке также отмечается, что за срок действия водительского удостоверения у водителя может развиться заболевание, противопоказанное для вождения, однако ГИБДД об этом не знает и в большинстве случаев таких водителей выявляют случайно. За последние три с половиной года на основании решения судов были аннулированы около 16 200 прав у водителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных