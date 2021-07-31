Минздрав будет автоматически отправлять в МВД справки о здоровье водителей
С 2022 г. в России может заработать новая федеральная информационная система, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительских прав, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».
Проект был разработан МВД еще в ноябре 2019., в соответствии с доработанной версией, Минздрав сможет автоматически отправлять в МВД справки, необходимые для получения и продления водительских прав.
Медорганизации, которые в ходе планового медосмотра выявят заболевания, противопоказанные для вождения, будут передавать эту информацию по каналам ЕГИСЗ в ГИБДД, при этом действие прав будет приостанавливаться. Если диагноз подтвердится, то права аннулируются окончательно, если будут выявлены ограничения к вождению, то водителю будет предложено получить новые права с соответствующей отметкой.
«Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения», — прокомментировали изданию законопроект в Госавтоинспекции.
В пояснительной записке также отмечается, что за срок действия водительского удостоверения у водителя может развиться заболевание, противопоказанное для вождения, однако ГИБДД об этом не знает и в большинстве случаев таких водителей выявляют случайно. За последние три с половиной года на основании решения судов были аннулированы около 16 200 прав у водителей.