В России за сутки выявили 23 807 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 23 807 человек, следует из статистики оперштаба на 31 июля. Умерли 792 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 265 873. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 158 563 человека.
Вчера, 30 июля, оперштаб сообщил о 23 564 новых случаях COVID-19. Умерли 794 человека. За сутки в России полностью выздоровел 19 771 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 608 619.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3514 человек, выздоровели 4159 граждан, умерли 73 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 506 126 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1915), Подмосковье (+1592), Нижегородская (+539) и Свердловская (+512) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 197,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 34,9 млн случаев, Индии (свыше 31,6 млн) и Бразилии (более 19,8 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.