В России за сутки выявили 23 807 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3514 человек, выздоровели 4159 граждан, умерли 73 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 506 126 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1915), Подмосковье (+1592), Нижегородская (+539) и Свердловская (+512) области.