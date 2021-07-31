В Самаре арестовали экс-полицейского по обвинению в убийстве несовершеннолетней

Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи считают, что мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП, уточняет ТАСС. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).