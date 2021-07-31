В Самаре арестовали экс-полицейского по обвинению в убийстве несовершеннолетней
Суд принял решение отправить в СИЗО на два месяца экс-полицейского 1978 года рождения, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, сообщается на сайте регионального управления СК России.
Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи считают, что мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП, уточняет ТАСС. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).
«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении.