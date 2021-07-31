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В Самаре арестовали экс-полицейского по обвинению в убийстве несовершеннолетней

Ведомости

Суд принял решение отправить в СИЗО на два месяца экс-полицейского 1978 года рождения, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, сообщается на сайте регионального управления СК России.

Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи считают, что мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП, уточняет ТАСС. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных