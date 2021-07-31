Истребитель Су-35С потерпел крушение в акватории Охотского моря
Российский истребитель Су-35С потерпел крушение в акватории Охотского моря после отказа двигателя, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
«31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С», — сообщили военные.
Летчик успел катапультироваться, его здоровью ничто не угрожает. Комиссия ВВО расследует обстоятельства произошедшего.