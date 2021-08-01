В Мьянме сформировали временное правительство
Военные, пришедшие к власти в Мьянме прошлой зимой, объявили о формировании временного правительства, сообщает агентство «Синьхуа».
«Мьянма сформировала временное правительство в воскресенье в соответствии с распоряжением Совета государственной администрации», — говорится в сообщении.
Главнокомандующий службами обороны Мин Аунг Хлаинг, возглавивший ранее сформированный после переворота совет, займет пост премьер-министра.
1 февраля военные взяли власть в Мьянме и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. После этого в стране начались протесты.