В Москве заочно осудили экс-председателя правления Инвестиционного торгового банка
Тушинский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя правления Инвестиционного торгового банка Владимира Гудкова к семи годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы.
«Установлено, что Гудков, являясь председателем правления акционерного коммерческого банка «Инвестиционный торговый банк», входил в состав организованной группы, участники которой в период с 2012 по 2015 г. похитили денежные средства банка на общую сумму более 7 млрд руб., используя подконтрольные фиктивные коммерческие организации, с которыми заключали кредитные соглашения и договоры купли-продажи закладных», — говорится в сообщении.
Гудков ранее скрылся от органов предварительного следствия и в 2017 г. был объявлен в международный розыск.
«С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Гудкова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 руб.», — добавили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, при этом Гудков находится на территории другого государства.