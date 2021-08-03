В Москве заочно осудили экс-председателя правления Инвестиционного торгового банка

«Установлено, что Гудков, являясь председателем правления акционерного коммерческого банка «Инвестиционный торговый банк», входил в состав организованной группы, участники которой в период с 2012 по 2015 г. похитили денежные средства банка на общую сумму более 7 млрд руб., используя подконтрольные фиктивные коммерческие организации, с которыми заключали кредитные соглашения и договоры купли-продажи закладных», — говорится в сообщении.