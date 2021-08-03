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В Москве заочно осудили экс-председателя правления Инвестиционного торгового банка

Ведомости

Тушинский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя правления Инвестиционного торгового банка Владимира Гудкова к семи годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы.

«Установлено, что Гудков, являясь председателем правления акционерного коммерческого банка «Инвестиционный торговый банк», входил в состав организованной группы, участники которой в период с 2012 по 2015 г. похитили денежные средства банка на общую сумму более 7 млрд руб., используя подконтрольные фиктивные коммерческие организации, с которыми заключали кредитные соглашения и договоры купли-продажи закладных», — говорится в сообщении.

Гудков ранее скрылся от органов предварительного следствия и в 2017 г. был объявлен в международный розыск.

«С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Гудкова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 руб.», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, при этом Гудков находится на территории другого государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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