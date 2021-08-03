Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о расширении категории получателей и перечня лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно, сообщает пресс-служба мэра.
«Принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение около 4250 человек. Дополнительные затраты бюджетных средств составят порядка 87 млн руб. в год», — говорится в сообщении.
Из документа следует, что люди, страдающие ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты. Кроме того, при наличии глаукомы и катаракты могут бесплатно выписать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы.
А в случае диагностики первичного иммунодефицита несовершеннолетние дети смогут бесплатно получить иммуноглобулины. Ранее их могли получить бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.