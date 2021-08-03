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Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о расширении категории получателей и перечня лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно, сообщает пресс-служба мэра.

«Принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение около 4250 человек. Дополнительные затраты бюджетных средств составят порядка 87 млн руб. в год», — говорится в сообщении.

Из документа следует, что люди, страдающие ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты. Кроме того, при наличии глаукомы и катаракты могут бесплатно выписать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы.

А в случае диагностики первичного иммунодефицита несовершеннолетние дети смогут бесплатно получить иммуноглобулины. Ранее их могли получить бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.

Ранее по теме: Доля российских лекарств на госзакупках выросла до рекордных 87%
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных