Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей

Из документа следует, что люди, страдающие ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты. Кроме того, при наличии глаукомы и катаракты могут бесплатно выписать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы.