Проценко заявил о способности вакцинации блокировать мутации коронавируса
Вакцинация является одним из способов блокирования распространения мутаций коронавируса, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация – это тоже один из путей блокирования распространения мутации», – сказал Проценко. Он предположил, что мутации COVID-19 появились естественным путем. «Можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемий в человечестве», – объяснил врач.
Ранее Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.