Проценко заявил о способности вакцинации блокировать мутации коронавируса

«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация – это тоже один из путей блокирования распространения мутации», – сказал Проценко. Он предположил, что мутации COVID-19 появились естественным путем. «Можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемий в человечестве», – объяснил врач.