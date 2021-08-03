CNN сообщил о гибели полицейского в результате стрельбы у Пентагона
Сотрудник полиции погиб в результате стрельбы у здания Пентагона в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«По данным трех источников в правоохранительных органах, сотрудник полиции умер во вторник после стрельбы возле здания Пентагона», — говорится в публикации на сайте телеканала.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что на остановке в транзитной зоне Пентагона произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек.
Доступ в Пентагон был заблокирован из-за инцидента, рассказали в пресс-службе охраны здания американского военного ведомства. По данным телеканала NBC, поезда метро следовали через станцию Пентагона без остановок, автобусам, следовавшим к зданию военного ведомства, изменили маршрут из-за полицейской операции.