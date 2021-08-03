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CNN сообщил о гибели полицейского в результате стрельбы у Пентагона

Ведомости

Сотрудник полиции погиб в результате стрельбы у здания Пентагона в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По данным трех источников в правоохранительных органах, сотрудник полиции умер во вторник после стрельбы возле здания Пентагона», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что на остановке в транзитной зоне Пентагона произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек.

Доступ в Пентагон был заблокирован из-за инцидента, рассказали в пресс-службе охраны здания американского военного ведомства. По данным телеканала NBC, поезда метро следовали через станцию Пентагона без остановок, автобусам, следовавшим к зданию военного ведомства, изменили маршрут из-за полицейской операции.

Ранее по теме: Рядом с Пентагоном произошла стрельба
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных