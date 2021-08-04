Сбившая трех детей в Москве 18-летняя девушка признала вину
Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей на пешеходном переходе в Москве, двоих из которых насмерть, признала вину и выплатила компенсацию, однако останется под арестом. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Как уточнили в суде, Башкирова выплатила двоим потерпевшим по 100 000 руб. компенсаций на погребение, которые перечислил ее отец. Сама девушка заявила, что раскаивается в содеянном. Однако суд не удовлетворил желобу защиты на арест Башкировой. Она останется в СИЗО до 16 сентября.
Башкирова участвовала в судебном заседании по жалобе на арест по видеосвязи.
16 июля 18-летняя Башкирова за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались, в больнице находится девятимесячная девочка. Башкировой вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 этой же статьи.
17 июля суд отправил девушку по домашний арест, однако прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Позже Тверской суд отправил Башкирову в СИЗО до 16 сентября.