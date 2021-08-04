Сбившая трех детей в Москве 18-летняя девушка признала вину

16 июля 18-летняя Башкирова за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались, в больнице находится девятимесячная девочка. Башкировой вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 этой же статьи.