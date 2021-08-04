В Москве прошла церемония прощания с Ясеном Засурским

Засурский окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (теперь — МГЛУ). 43 года, с 1964 г., руководил первым в Советском Союзе факультетом журналистики, который в 1952 г. создали на базе филфака МГУ. В 2007 г. он уступил должность декана своему преемнику, нынешнему декану факультета Елене Вартановой. В 2018 г. удостоен звания заслуженного журналиста России.