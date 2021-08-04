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В Москве прошла церемония прощания с Ясеном Засурским

Ведомости

В Москве завершилась церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским, сообщает ТАСС.

Гроб с телом Засурского был установлен в специальном шатре на территории факультета. Его проводили громкими аплодисментами сотни студентов. Проститься с Засурским также пришли глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, телеведущий Андрей Малахов, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова и другие.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Засурского выразили президент Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава правительства Михаил Мишустин. Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Засурский окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (теперь — МГЛУ). 43 года, с 1964 г., руководил первым в Советском Союзе факультетом журналистики, который в 1952 г. создали на базе филфака МГУ. В 2007 г. он уступил должность декана своему преемнику, нынешнему декану факультета Елене Вартановой. В 2018 г. удостоен звания заслуженного журналиста России.

Ранее по теме: Памяти Ясена Засурского. Фотогалерея
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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