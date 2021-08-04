В РФПИ оценили процесс одобрения «Спутника V» регулятором Евросоюза
Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» регулятором ЕС идет «в положительном» ключе, а заявления о нехватке информации по безопасности «вызывают сожаление». Об этом сообщает Telegram-канал разработчика вакцины.
«Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине «Спутник V» и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Процесс одобрения вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) идет в положительном и профессиональном ключе», — говорится в сообщении. Отмечается, что все данные по клиническим испытаниям российской вакцины получили «положительный отзыв».
Ранее сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет замечаний к российской вакцине, препарат проходит экспертизу. В то же время ЕК ограничила круг разрешенных к поставке в ЕС вакцин только производителями из Европы, США и Великобритании, что, по мнению Лаврова, является нечестной конкуренцией.
До этого в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором используется «Спутник V». Представитель ЕК пояснила, что признание ковид-сертификатов республики не означает одобрения в ЕС «Спутника V». По его данным, каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским «Спутником V».
Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.