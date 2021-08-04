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В РФПИ оценили процесс одобрения «Спутника V» регулятором Евросоюза

Ведомости

Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» регулятором ЕС идет «в положительном» ключе, а заявления о нехватке информации по безопасности «вызывают сожаление». Об этом сообщает Telegram-канал разработчика вакцины.

«Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине «Спутник V» и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Процесс одобрения вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) идет в положительном и профессиональном ключе», — говорится в сообщении. Отмечается, что все данные по клиническим испытаниям российской вакцины получили «положительный отзыв».

Ранее сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет замечаний к российской вакцине, препарат проходит экспертизу. В то же время ЕК ограничила круг разрешенных к поставке в ЕС вакцин только производителями из Европы, США и Великобритании, что, по мнению Лаврова, является нечестной конкуренцией.

До этого в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором используется «Спутник V». Представитель ЕК пояснила, что признание ковид-сертификатов республики не означает одобрения в ЕС «Спутника V». По его данным, каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским «Спутником V».

Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.

Ранее по теме: Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Евросоюзе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных