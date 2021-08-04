Светлана Ромашина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей на ОИ
Российская синхронистка Светлана Ромашина, одержав победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио, стала рекордсменкой по количеству выигранных золотых олимпийских медалей по синхронному плаванию, сообщает «Чемпионат». В активе российской спортсменки шесть побед на Олимпийских играх.
Помимо этого, Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы.
4 августа она в дуэте со Светланой Колесниченко завоевала для команды российских спортсменов 14 золотую медаль игр в Токио. Второе место заняли спортсменки из Китая, третье – команда Украины.
Российские спортсмены находятся на шестом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Они выиграли 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство из них проходят без зрителей.