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Светлана Ромашина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей на ОИ

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Российская синхронистка Светлана Ромашина, одержав победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио, стала рекордсменкой по количеству выигранных золотых олимпийских медалей по синхронному плаванию, сообщает «Чемпионат». В активе российской спортсменки шесть побед на Олимпийских играх.

Помимо этого, Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы.

4 августа она в дуэте со Светланой Колесниченко завоевала для команды российских спортсменов 14 золотую медаль игр в Токио. Второе место заняли спортсменки из Китая, третье – команда Украины.

Российские спортсмены находятся на шестом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Они выиграли 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство из них проходят без зрителей.

Ранее по теме: Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде в Токио
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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