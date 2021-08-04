Светлана Ромашина стала рекордсменкой по количеству золотых медалей на ОИ

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство из них проходят без зрителей.