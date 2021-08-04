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В Турции зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19

Ведомости

В Турции 4 августа зафиксировано 26 822 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных на сайте Минздрава страны. Показатель стал самым высоким за сутки с 1 мая.

Из данных министерства также следует, что за сутки в республике было проведено 262 048 тестов. Умерли 122 человека. Число выздоровевших составило 6096 человека.

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсой сообщил, что власти Турции могут закрыть страну для иностранных туристов при резком увеличении числа заражений штаммом коронавируса «дельта», но пока подобный вопрос не рассматривается.

Россия и Турция возобновили авиасообщение 22 июня после его приостановки 15 апреля из-за распространения коронавируса. С 12 июля рейсы в республику выполняются из 45 российских аэропортов.

Ранее по теме: В Турции исключили введение ограничений для российских туристов на въезд в страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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