В Турции зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсой сообщил, что власти Турции могут закрыть страну для иностранных туристов при резком увеличении числа заражений штаммом коронавируса «дельта», но пока подобный вопрос не рассматривается.