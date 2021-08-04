В Турции зафиксирован рекордный прирост числа заболевших COVID-19
В Турции 4 августа зафиксировано 26 822 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных на сайте Минздрава страны. Показатель стал самым высоким за сутки с 1 мая.
Из данных министерства также следует, что за сутки в республике было проведено 262 048 тестов. Умерли 122 человека. Число выздоровевших составило 6096 человека.
Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсой сообщил, что власти Турции могут закрыть страну для иностранных туристов при резком увеличении числа заражений штаммом коронавируса «дельта», но пока подобный вопрос не рассматривается.
Россия и Турция возобновили авиасообщение 22 июня после его приостановки 15 апреля из-за распространения коронавируса. С 12 июля рейсы в республику выполняются из 45 российских аэропортов.