В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника лайт» в сочетании с другими вакцинами

Отмечается, что в ходе исследования вакцина «Спутник лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные получены после вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: «Спутник лайт»/AstraZeneca, «Спутник лайт»/Moderna, «Спутник лайт»/Sinopharm, а также «Спутник лайт»/«Спутник лайт». Данные сравнивались с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V».