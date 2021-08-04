В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника лайт» в сочетании с другими вакцинами
«Спутник лайт» продемонстрировал высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna при исследовании в Аргентине. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), являющийся партнером исследования.
«Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника лайт» являются безопасными – отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования», — говорится в сообщении в Telegram-канале вакцины.
Отмечается, что в ходе исследования вакцина «Спутник лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные получены после вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: «Спутник лайт»/AstraZeneca, «Спутник лайт»/Moderna, «Спутник лайт»/Sinopharm, а также «Спутник лайт»/«Спутник лайт». Данные сравнивались с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V».
Ранее РФПИ сообщал о промежуточном анализе данных 50 добровольцев, которым сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») и вакциной AstraZeneca. Он продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинации вакцин. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе.