Шойгу заявил о завершении работы над ударным беспилотником «Охотник» к 2022 году
Работы над российским ударным беспилотником «Охотник» должны завершиться к 2022 г., заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«Надеемся на то, что к 2022 г. работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — сказал Шойгу. По его словам, этот срок необходим для того, чтобы военная промышленность могла строить планы на ближайшие 10 лет, «заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения».
Разработка тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», который должен заполнить пустующую нишу таких аппаратов на вооружении российской армии, началась в 2012 г. В августе 2019 г. он совершил первый успешный полет, продолжавшийся более 20 минут, в сентябре летал в паре с истребителем пятого поколения Су-57, взаимодействуя с ним по целеуказанию и расширению радиолокационного поля. В августе 2020 г. глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные БПЛА «Охотник» с 2024 г.
Точные характеристики аппарата пока засекречены. Известно, что он выполнен по схеме «летающее крыло», его масса — около 20 т., он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров. «Охотник» в рамках испытаний в январе провел первый бомбовый удар боеприпасами массой 500 кг, кроме того, предусматривается возможность наносить удары высокоточным управляемым вооружением — ракетами «воздух-земля» и «воздух-воздух». Конкретная номенклатура вооружения пока не называется. «Охотник» также использует технологии снижения радиолокационной заметности.