Шойгу заявил о завершении работы над ударным беспилотником «Охотник» к 2022 году

«Надеемся на то, что к 2022 г. работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — сказал Шойгу. По его словам, этот срок необходим для того, чтобы военная промышленность могла строить планы на ближайшие 10 лет, «заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения».