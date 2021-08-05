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Шойгу заявил о завершении работы над ударным беспилотником «Охотник» к 2022 году

Ведомости

Работы над российским ударным беспилотником «Охотник» должны завершиться к 2022 г., заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Надеемся на то, что к 2022 г. работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — сказал Шойгу. По его словам, этот срок необходим для того, чтобы военная промышленность могла строить планы на ближайшие 10 лет, «заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения».

Разработка тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», который должен заполнить пустующую нишу таких аппаратов на вооружении российской армии, началась в 2012 г. В августе 2019 г. он совершил первый успешный полет, продолжавшийся более 20 минут, в сентябре летал в паре с истребителем пятого поколения Су-57, взаимодействуя с ним по целеуказанию и расширению радиолокационного поля. В августе 2020 г. глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные БПЛА «Охотник» с 2024 г.

Точные характеристики аппарата пока засекречены. Известно, что он выполнен по схеме «летающее крыло», его масса — около 20 т., он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров. «Охотник» в рамках испытаний в январе провел первый бомбовый удар боеприпасами массой 500 кг, кроме того, предусматривается возможность наносить удары высокоточным управляемым вооружением — ракетами «воздух-земля» и «воздух-воздух». Конкретная номенклатура вооружения пока не называется. «Охотник» также использует технологии снижения радиолокационной заметности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных