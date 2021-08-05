СМИ сообщили об угрозах свидетелям от фигуранта дела о торговле детьми
Основной фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей юрист Константин Свитнев может угрожать свидетелям и заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемым, чтобы те изменили показания. Так считает следствие и надзорное ведомство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
«Как считает следствие, главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей Свитнев, находясь за пределами РФ, через доверенных лиц поддерживает отношения с обвиняемыми, продолжает руководить их действиями, обеспечивает распространение в СМИ заведомо ложных сведений об обстоятельствах расследования», — сказал собеседник. По его словам, таким образом, фигурант формирует негативное общественное мнение и дискредитирует правоохранительные органы, а также высказывает угрозы участникам процесса.
«Так, он звонил матери одного из обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, и в грубой форме требовал, чтобы ее сын отказался от адвоката и признательных показаний, а также угрожал обеспечить сложности при отбывании им наказания в исправительном учреждении», — пояснил собеседник.
Кроме того, Свитнев отправлял обвиняемым письма в следственный изолятор от имени несуществующих лиц. В них он склонял к изменению показаний и обещал финансовую поддержку. По мнению собеседника, налагаемые в условиях домашнего ареста ограничения являются недостаточными для обеспечения контроля за поведением обвиняемых и исполнения задач предварительного следствия.
Основной фигурант дела Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины Ирина Когут. Под арест в прошлом году по этому делу были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Фигуранты дела обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.