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СМИ сообщили об угрозах свидетелям от фигуранта дела о торговле детьми

Ведомости

Основной фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей юрист Константин Свитнев может угрожать свидетелям и заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемым, чтобы те изменили показания. Так считает следствие и надзорное ведомство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

«Как считает следствие, главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей Свитнев, находясь за пределами РФ, через доверенных лиц поддерживает отношения с обвиняемыми, продолжает руководить их действиями, обеспечивает распространение в СМИ заведомо ложных сведений об обстоятельствах расследования», — сказал собеседник. По его словам, таким образом, фигурант формирует негативное общественное мнение и дискредитирует правоохранительные органы, а также высказывает угрозы участникам процесса.

«Так, он звонил матери одного из обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, и в грубой форме требовал, чтобы ее сын отказался от адвоката и признательных показаний, а также угрожал обеспечить сложности при отбывании им наказания в исправительном учреждении», — пояснил собеседник.

Кроме того, Свитнев отправлял обвиняемым письма в следственный изолятор от имени несуществующих лиц. В них он склонял к изменению показаний и обещал финансовую поддержку. По мнению собеседника, налагаемые в условиях домашнего ареста ограничения являются недостаточными для обеспечения контроля за поведением обвиняемых и исполнения задач предварительного следствия.

Основной фигурант дела Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины Ирина Когут. Под арест в прошлом году по этому делу были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Фигуранты дела обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных