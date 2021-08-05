СМИ сообщили об угрозах свидетелям от фигуранта дела о торговле детьми

Основной фигурант дела Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины Ирина Когут. Под арест в прошлом году по этому делу были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Фигуранты дела обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.