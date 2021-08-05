Путин сменил первого замглавы Минюста
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Любимова от должности первого замминистра юстиции и назначил на этот пост Евгения Забарчука. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации. Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее сообщалось, что Любимов будет назначен членом правления, замгендиректора компании «Русгидро» по правовым вопросам и имущественным отношениям.
В 2009 г. Любимов занимал должность замминистра юстиции, в 2012 г. — статс-секретаря, замглавы ведомства. Кроме того, он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства России с января 2019 г. по март 2020 г. В марте 2020 г. был назначен первым замминистра юстиции.