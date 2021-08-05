Путин сменил первого замглавы Минюста

В 2009 г. Любимов занимал должность замминистра юстиции, в 2012 г. — статс-секретаря, замглавы ведомства. Кроме того, он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства России с января 2019 г. по март 2020 г. В марте 2020 г. был назначен первым замминистра юстиции.