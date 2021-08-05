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Путин сменил первого замглавы Минюста

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Любимова от должности первого замминистра юстиции и назначил на этот пост Евгения Забарчука. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации. Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Любимов будет назначен членом правления, замгендиректора компании «Русгидро» по правовым вопросам и имущественным отношениям.

В 2009 г. Любимов занимал должность замминистра юстиции, в 2012 г. — статс-секретаря, замглавы ведомства. Кроме того, он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства России с января 2019 г. по март 2020 г. В марте 2020 г. был назначен первым замминистра юстиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных