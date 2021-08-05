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Месси уходит из «Барселоны»

Ведомости

Лионель Месси покинет испанский футбольный клуб «Барселона», в котором играл с 2000 г. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Несмотря на то, что ФК «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и явного намерения обеих сторон подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий», — говорится в сообщении.

ФК сослался на строгие условия Ла Лиги. Согласно им, расходы клуба должны соответствовать его заработкам. Покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось.

«Барселона» выразила сожаление по поводу случившегося. ФК также поблагодарил футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелал всего наилучшего в личной и профессиональной жизни.

Летом прошлого года Месси уже хотел досрочно уйти из «Барселоны», воспользовавшись правом покинуть клуб без компенсации. Однако руководство ФК потребовало от него 700 млн евро, сославшись на то, что он поздно сообщил о своем намерении. В итоге игрок остался на еще один сезон. Новый контракт с ним планировалось заключить сегодня.

По данным Forbes, Месси является самым богатым футболистом мира. Издание оценило его годовой доход в $130 млн. В целом он является вторым спортсменом в мире по объему заработка и уступает лишь бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, чей доход составляет $180 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных