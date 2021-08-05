Месси уходит из «Барселоны»

Летом прошлого года Месси уже хотел досрочно уйти из «Барселоны», воспользовавшись правом покинуть клуб без компенсации. Однако руководство ФК потребовало от него 700 млн евро, сославшись на то, что он поздно сообщил о своем намерении. В итоге игрок остался на еще один сезон. Новый контракт с ним планировалось заключить сегодня.