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Роспотребнадзор напомнил об отсутствии необходимости носить маски на улице

Ведомости

В России отсутствуют требования по ношению масок на улицах, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Требование по ношению масок на улице, если это не массовое какое-то мероприятие, — таковых сейчас практически нет, здесь россияне ничего не нарушают», — сказала она.

В то же время требование по ношению масок в помещении сохраняется. Попова отметила, что подобные условия действуют в большинстве стран мира.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, поэтому пока ослаблять действующие ограничения рано. Все они обоснованы, подчеркнула Попова. Там, где необходимые антиковидные меры были приняты вовремя, подъем заболеваемости продолжался не больше четырех недель, отметила она.

Попова добавила, что три недели назад суточный прирост заражений коронавирусом наблюдался в 80% регионах страны. Сегодня же в 22 субъектах наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, в 28 — стабилизация. Еще в 35 регионах эпидемическая ситуация продолжает ухудшаться, причем в 15 из них фиксируется особенно негативная динамика.

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в ряде регионов вызывает тревогу. К таковым относятся Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Краснодарский край.

Ранее по теме: Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с коронавирусом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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