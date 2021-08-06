Минюст официально включил организации Навального в перечень запрещенных
Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности, следует из информации на сайте ведомства.
4 августа Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании этих двух организаций и общественного движения запрещенными. Все три также признаны иноагентами, соответствующие судебные решения вступили в силу.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Такое решение было принято по иску московской прокуратуры во исполнение поручения Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Сам Алексей Навальный в данный момент находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении примерно 2,5 года.