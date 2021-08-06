Минюст официально включил организации Навального в перечень запрещенных

Сам Алексей Навальный в данный момент находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении примерно 2,5 года.