Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Ведомости

Первый апелляционный суд отклонил апелляцию на решение Мосгорсуда, утвердив его решение от июня этого года о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его юрлица «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат Иван Павлов, представляющий интересы организации.

«Решение оставлено без изменений», — написал Павлов. Он добавил, что все остальные, дополнительные жалобы «заинтересованных лиц сняли с рассмотрения». По словам Павлова, журналистам позволили прийти на оглашение решения, однако не дали им использовать средства связи.

Все три названные организации уже признаны иноагентами, соответствующие судебные решения вступили в силу.

Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Это решение было принято по иску московской прокуратуры, исполнявшей поручение Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Алексея Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Сам Навальный в данный момент отбывает наказание в тюрьме. Так, в феврале текущего года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении в целом около 2,5 года.

Ранее по теме: Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных