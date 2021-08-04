Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу
Первый апелляционный суд отклонил апелляцию на решение Мосгорсуда, утвердив его решение от июня этого года о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его юрлица «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат Иван Павлов, представляющий интересы организации.
«Решение оставлено без изменений», — написал Павлов. Он добавил, что все остальные, дополнительные жалобы «заинтересованных лиц сняли с рассмотрения». По словам Павлова, журналистам позволили прийти на оглашение решения, однако не дали им использовать средства связи.
Все три названные организации уже признаны иноагентами, соответствующие судебные решения вступили в силу.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Это решение было принято по иску московской прокуратуры, исполнявшей поручение Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Алексея Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Сам Навальный в данный момент отбывает наказание в тюрьме. Так, в феврале текущего года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении в целом около 2,5 года.