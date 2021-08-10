Росприроднадзор зафиксировал рост числа экологических нарушений в 2021 году
Росприроднадзор заявил о росте количества экологических нарушений в России в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Светлану Радионову.
«За первое полугодие 2021 г. мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 г., 2019 г. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение [речь о штрафе] стоит чуть больше 11 000 руб.», — сказала она в ходе доклада на коллегии Росприроднадзора. По словам Радионовой, штрафы такого объема не мотивируют компании к бережному отношению к природе.
«Итог нашей административной деятельности — это штраф. Но это совершенно не побуждает крупные предприятия-гиганты к какому-то устранению нарушений», — отметила руководитель Росприроднадзора.
В марте Радионова предложила создать в России экорейтинг предприятий и повысить штрафы за ущерб природе. Такие меры, по ее словам, поспособствовали бы формированию новой экологической политики государства.