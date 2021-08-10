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Росприроднадзор зафиксировал рост числа экологических нарушений в 2021 году

Ведомости

Росприроднадзор заявил о росте количества экологических нарушений в России в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Светлану Радионову.

«За первое полугодие 2021 г. мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 г., 2019 г. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение [речь о штрафе] стоит чуть больше 11 000 руб.», — сказала она в ходе доклада на коллегии Росприроднадзора. По словам Радионовой, штрафы такого объема не мотивируют компании к бережному отношению к природе.

«Итог нашей административной деятельности — это штраф. Но это совершенно не побуждает крупные предприятия-гиганты к какому-то устранению нарушений», — отметила руководитель Росприроднадзора.

В марте Радионова предложила создать в России экорейтинг предприятий и повысить штрафы за ущерб природе. Такие меры, по ее словам, поспособствовали бы формированию новой экологической политики государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных