Росприроднадзор зафиксировал рост числа экологических нарушений в 2021 году

«За первое полугодие 2021 г. мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 г., 2019 г. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение [речь о штрафе] стоит чуть больше 11 000 руб.», — сказала она в ходе доклада на коллегии Росприроднадзора. По словам Радионовой, штрафы такого объема не мотивируют компании к бережному отношению к природе.