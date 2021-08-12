В Крыму из-за дождей подтопило около ста домовладений и трассу «Таврида»
Около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«На автодороге между селами Краснолесье и Доброе в Симферопольском районе Крыма из-за перенаполнения естественного водоема произошел сход воды, вследствие чего оказались подтоплены четыре домовладения и 11 придомовых территорий», — рассказали в МЧС. Шесть человек, в том числе ребенка, эвакуировали в соседнее село Перевальное.
В МЧС добавили, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали. Также из-за ливней ограничили движение на 54-м км трассы «Таврида».
В МЧС сообщили, что, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 13 августа и ночью 14 августа на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах Крыма прогнозировали сильные дожди, крупный град и шквалистый ветер 20-25 м/с. Павленко призвала жителей и гостей Ялты воздержаться от морских прогулок и прогулок по городу.
В середине июня на юге и востоке Крыма прошли ливни, в результате которых были подтоплены более 400 частных и многоквартирных домов. В результате стихии несколько человек погибли, десятки получили травмы.