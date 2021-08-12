В Крыму из-за дождей подтопило около ста домовладений и трассу «Таврида»

«На автодороге между селами Краснолесье и Доброе в Симферопольском районе Крыма из-за перенаполнения естественного водоема произошел сход воды, вследствие чего оказались подтоплены четыре домовладения и 11 придомовых территорий», — рассказали в МЧС. Шесть человек, в том числе ребенка, эвакуировали в соседнее село Перевальное.