В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 277 человек, следует из статистики оперштаба на 13 августа. Умерли 815 пациентов – это рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 557 068. Умерли за все время пандемии 168 864 человека.