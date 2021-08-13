В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 277 человек, следует из статистики оперштаба на 13 августа. Умерли 815 пациентов – это рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 557 068. Умерли за все время пандемии 168 864 человека.
Вчера, 12 августа, оперштаб сообщил о 21 932 новых случаях COVID-19 и 808 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 2529 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3043 человека, скончались 59 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 537 888 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1810), Московская (+1223), Нижегородская (+547) и Свердловская (+525) области.
За сутки полностью выздоровели 19 368 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 848 340.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 205 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36,3 млн случаев, Индии (более 32,1 млн), Бразилии (свыше 20,2 млн) и Франции (6,4 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.