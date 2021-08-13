Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию из Бельгии

IPHR была создана в 2008 г. Своей миссией организация называет защиту прав человека по всему миру. На ее сайте говорится, что оно защищает интересы отдельных лиц и сообществ, которые наиболее уязвимы для дискриминации, несправедливости и нарушений прав человека.