Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию из Бельгии
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации из Бельгии International Partnership for Human Rights (IPHR). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — пояснили в Генпрокуратуре.
Соответствующие сведения направлены в Минюст. Министерство внесет IPHR в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
IPHR была создана в 2008 г. Своей миссией организация называет защиту прав человека по всему миру. На ее сайте говорится, что оно защищает интересы отдельных лиц и сообществ, которые наиболее уязвимы для дискриминации, несправедливости и нарушений прав человека.
В отношении России IPHR публиковала материалы на разные темы. Организация требовала в том числе освободить находящегося в тюрьме Алексея Навального, давала оценку антиковидным мерам, введенным правительством, поднимала вопросы соблюдения прав человека в Чечне и других регионах, указывало на проблемы со свободой СМИ в Крыму.