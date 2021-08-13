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Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию из Бельгии

Ведомости

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации из Бельгии International Partnership for Human Rights (IPHR). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — пояснили в Генпрокуратуре.

Соответствующие сведения направлены в Минюст. Министерство внесет IPHR в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

IPHR была создана в 2008 г. Своей миссией организация называет защиту прав человека по всему миру. На ее сайте говорится, что оно защищает интересы отдельных лиц и сообществ, которые наиболее уязвимы для дискриминации, несправедливости и нарушений прав человека.

В отношении России IPHR публиковала материалы на разные темы. Организация требовала в том числе освободить находящегося в тюрьме Алексея Навального, давала оценку антиковидным мерам, введенным правительством, поднимала вопросы соблюдения прав человека в Чечне и других регионах, указывало на проблемы со свободой СМИ в Крыму.

Ранее по теме: Минюст официально включил организации Навального в перечень запрещенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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