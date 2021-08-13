Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Соболь запретом покидать Москву

3 августа Преображенский районный суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года и назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Экс-юристу ФБК запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, менять место жительства без уведомления, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без предупреждения и посещать массовые мероприятия. Кроме того, она должна три раза в месяц отмечаться в инспекции.