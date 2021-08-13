Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Соболь запретом покидать Москву
Генеральная прокуратура попросила суд ужесточить приговор экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любови Соболь и запретить ей покидать пределы Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда.
«Нам поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Соболь Л. Э., ведомство просит суд ужесточить приговор, запретив ей выезжать за пределы Москвы», — говорится в сообщении.
Тот факт, что Генпрокуратура подала иск о пересмотре решения суда, подтвердил на своей странице в Twitter адвокат Соболь Владимир Воронин.
3 августа Преображенский районный суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года и назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Экс-юристу ФБК запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, менять место жительства без уведомления, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без предупреждения и посещать массовые мероприятия. Кроме того, она должна три раза в месяц отмечаться в инспекции.
Соболь обжаловала решение суда. По словам Воронина, заседание должно состояться в середине сентября в Мосгорсуде.