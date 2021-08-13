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Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Соболь запретом покидать Москву

Ведомости

Генеральная прокуратура попросила суд ужесточить приговор экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любови Соболь и запретить ей покидать пределы Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда.

«Нам поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Соболь Л. Э., ведомство просит суд ужесточить приговор, запретив ей выезжать за пределы Москвы», — говорится в сообщении.

Тот факт, что Генпрокуратура подала иск о пересмотре решения суда, подтвердил на своей странице в Twitter адвокат Соболь Владимир Воронин.

3 августа Преображенский районный суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года и назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Экс-юристу ФБК запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, менять место жительства без уведомления, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без предупреждения и посещать массовые мероприятия. Кроме того, она должна три раза в месяц отмечаться в инспекции.

Соболь обжаловала решение суда. По словам Воронина, заседание должно состояться в середине сентября в Мосгорсуде.

Ранее по теме: Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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