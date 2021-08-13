Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 20
В результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона. В тяжелом состоянии находятся три пациента.
«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», — сообщили в департаменте.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате взрыва в автобусе погибли две женщины. Еще 19 человек пострадали. В целом в транспорте на момент взрыва находились 35 граждан.
На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Как ранее сообщал источник агентства, взрыв в автобусе мог произойти из-за неисправности оборудования или изменений конструкции транспортного средства. Взрывчатых веществ в автобусе после экспресс-анализа не обнаружено. Предварительно установлено, что взрыв случился в области бензобака в левой части транспортного средства.