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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 20

Ведомости

В результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона. В тяжелом состоянии находятся три пациента.

«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», — сообщили в департаменте.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате взрыва в автобусе погибли две женщины. Еще 19 человек пострадали. В целом в транспорте на момент взрыва находились 35 граждан.

На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как ранее сообщал источник агентства, взрыв в автобусе мог произойти из-за неисправности оборудования или изменений конструкции транспортного средства. Взрывчатых веществ в автобусе после экспресс-анализа не обнаружено. Предварительно установлено, что взрыв случился в области бензобака в левой части транспортного средства.

Ранее по теме: Следователи назвали возможную причину взрыва в автобусе Воронежа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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