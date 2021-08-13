Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 20

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате взрыва в автобусе погибли две женщины. Еще 19 человек пострадали. В целом в транспорте на момент взрыва находились 35 граждан.