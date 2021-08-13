Ученые сообщили о пониженном IQ у рожденных в пандемию детей

Так, в течение десятилетия средний IQ по стандартизированным тестам для детей в возрасте от трех месяцев до трех лет был на уровне 100. Однако у тех, кто родился в пандемию, показатель упал до 78. При этом отмечается, что пока научная работа находится на рецензировании.