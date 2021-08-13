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Ученые сообщили о пониженном IQ у рожденных в пандемию детей

Ведомости

Исследование, проведенное группой ученых из США, показало, что IQ младенцев, рожденных в период пандемии коронавируса, более чем на 20 пунктов меньше того, что наблюдался у детей в предыдущие 10 лет, сообщает The Guardian.

Так, в течение десятилетия средний IQ по стандартизированным тестам для детей в возрасте от трех месяцев до трех лет был на уровне 100. Однако у тех, кто родился в пандемию, показатель упал до 78. При этом отмечается, что пока научная работа находится на рецензировании.

В исследование приняли участие 672 ребенка из штата Род-Айленд. 308 из них появились на свет до января 2019 г., 188 — после июля 2020 г., а 176 — в период с января 2019 г. по март 2020 г. Все родились доношенными и не имели нарушений в развитии.

Ведущий автор исследования Шон Деони, который является доцентом педиатрии в Брауновском университете США, объяснил эту динамику меньшим взаимодействием с внешним миром во время пандемии и ограниченным вниманием родителей к детям. «Родители находятся в стрессе и измучены. Обычное общение с ребенком существенно снизилось», — сказал он.

Профессор Университетского колледжа Лондона Теренс Стефенсон выразил такое же мнение. Он отметил, что из-за вызванного пандемией и работой стресса родители не могли полноценно заботиться о своих детях.

Исследователи также обнаружили, что люди более низкого социально-экономического статуса показали более низкие результаты при тестировании на IQ. При этом окажут ли зафиксированные результаты долгосрочное влияние на детей, пока неизвестно. Однако первые несколько лет жизни закладывают фундамент для познания, и «возможностей скорректировать курс становится меньше по мере того, как ребенок взрослеет», отметил Деони.

Ранее ученые сообщили о снижении когнитивных способностей у людей после коронавируса. У некоторых пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, наблюдались симптомы «тумана в мозгу», а также низкий уровень энергии, проблемы с концентрацией внимания, дезориентация и трудности в подборе правильных слов.

Ранее по теме: Ученые сообщили о снижении когнитивных способностей после COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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