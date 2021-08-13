В Краснодарском крае свыше 29 тыс. человек остались без электроснабжения
В результате неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае без электроснабжения остались около 29 300 человек, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
«13 августа с 17:00 из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Кубань», АО «НЭСК»). Без электроснабжения остаются около 29 300 человек. Мощность отключённых потребителей – 12,7 МВт», — говорится в сообщении.
Восстановительными работами занимаются 10 бригад энергетиков: 20 специалистов и 10 единиц техники.
«Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле», — добавили в ведомстве.
В ночь с четверга на пятницу в некоторых районах Краснодарского края шел сильный ливень. Больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, отметив, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды – ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с этим власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС, а в Сочи из-за шторма закрыли все пляжи.