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В Краснодарском крае свыше 29 тыс. человек остались без электроснабжения

Ведомости

В результате неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае без электроснабжения остались около 29 300 человек, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

«13 августа с 17:00 из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Кубань», АО «НЭСК»). Без электроснабжения остаются около 29 300 человек. Мощность отключённых потребителей – 12,7 МВт», — говорится в сообщении.

Восстановительными работами занимаются 10 бригад энергетиков: 20 специалистов и 10 единиц техники.

«Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле», — добавили в ведомстве.

В ночь с четверга на пятницу в некоторых районах Краснодарского края шел сильный ливень. Больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, отметив, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды – ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с этим власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС, а в Сочи из-за шторма закрыли все пляжи.

Ранее по теме: В Анапе ввели режим ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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