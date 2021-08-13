Лавров предложил учредить в России День поисковика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил губернатору Ростовской области Василию Голубеву внести инициативу об учреждении в России дня поисковика, сообщает «РИА Новости».
«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — сказал Лавров во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета».
В свою очередь, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева предложила учредить День поисковика 13 марта.
«В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», — отметила она.
Как отмечает агентство, энтузиасты поискового движения занимаются поиском пропавших без вести солдат, а также их идентификацией.