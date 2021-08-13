Лавров предложил учредить в России День поисковика

«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — сказал Лавров во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета».