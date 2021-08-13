В США сообщили о рекордной общемировой температуре в июле

Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за последние 30 лет погода в Москве стала более теплой и дождливой: число дождливых дней увеличилось на пять – до 15, количество осадков на 1 мм – до 78, средняя температура воздуха выросла более чем на градус – до 17,6.