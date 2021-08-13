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В США сообщили о рекордной общемировой температуре в июле

Ведомости

Общая температура поверхности земли и океана в июле стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По данным ведомства, общая температура поверхности земли и океана в июле была на 1,67 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, которая составляла 15,8 градуса Цельсия.

Предыдущий рекорд для июля был установлен в 2016, 2019 и 2020 годах, последнее максимальное значение превышает показатель тех лет на 0,01 градуса Цельсия.

Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за последние 30 лет погода в Москве стала более теплой и дождливой: число дождливых дней увеличилось на пять – до 15, количество осадков на 1 мм – до 78, средняя температура воздуха выросла более чем на градус – до 17,6.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных