В США сообщили о рекордной общемировой температуре в июле
Общая температура поверхности земли и океана в июле стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
По данным ведомства, общая температура поверхности земли и океана в июле была на 1,67 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, которая составляла 15,8 градуса Цельсия.
Предыдущий рекорд для июля был установлен в 2016, 2019 и 2020 годах, последнее максимальное значение превышает показатель тех лет на 0,01 градуса Цельсия.
Ранее сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за последние 30 лет погода в Москве стала более теплой и дождливой: число дождливых дней увеличилось на пять – до 15, количество осадков на 1 мм – до 78, средняя температура воздуха выросла более чем на градус – до 17,6.