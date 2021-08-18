Тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера
Со дна Курильского озера на Камчатке подняты тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
«Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», — отметил он.
Ранее поисковая операция была приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Самолет упал утром 12 августа. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них попали в реанимацию.
Следствие рассматривает три причины произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь-аэро». СК допросил генерального директора организации и технический персонал.