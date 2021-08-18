Тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Ранее поисковая операция была приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Самолет упал утром 12 августа. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них попали в реанимацию.