Черногория ужесточила условия въезда в страну для иностранцев

Так, с 21 августа иностранцы смогут въехать в Черногорию при выполнении одного из условий: при наличии свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, а также в случаях, если переболел или наличии антигенного теста, сданном не раньше чем за 48 часов. Также отмечается, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.