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Черногория ужесточила условия въезда в страну для иностранцев

Ведомости

Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации, заявил директор Института общественного здоровья республики Игор Галич, передает ТАСС. В стране также вводится запрет на собрания на открытом воздухе более 50 человек. Действие мер истечет 10 сентября.

Так, с 21 августа иностранцы смогут въехать в Черногорию при выполнении одного из условий: при наличии свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, а также в случаях, если переболел или наличии антигенного теста, сданном не раньше чем за 48 часов. Также отмечается, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

До 20 августа российским туристам не нужно было сдавать ПЦР и другие тесты перед поездкой или предъявлять сертификат вакцинации.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. С начала пандемии в Черногории зарегистрировали свыше 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 662 человека умерли. Население Черногории составляет около 620 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных