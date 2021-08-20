Черногория ужесточила условия въезда в страну для иностранцев
Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации, заявил директор Института общественного здоровья республики Игор Галич, передает ТАСС. В стране также вводится запрет на собрания на открытом воздухе более 50 человек. Действие мер истечет 10 сентября.
Так, с 21 августа иностранцы смогут въехать в Черногорию при выполнении одного из условий: при наличии свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, а также в случаях, если переболел или наличии антигенного теста, сданном не раньше чем за 48 часов. Также отмечается, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.
До 20 августа российским туристам не нужно было сдавать ПЦР и другие тесты перед поездкой или предъявлять сертификат вакцинации.
Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. С начала пандемии в Черногории зарегистрировали свыше 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 662 человека умерли. Население Черногории составляет около 620 тыс. человек.