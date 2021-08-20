Производитель «Ковивака» ведет переговоры по одобрению вакцины за рубежом
Центр имени Чумакова ведет переговоры с зарубежными партнерами по одобрению вакцины «Ковивак» в государствах Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Айдара Ишмухаметова.
«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины "Ковивак" как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», — рассказал Ишмухаметов.
Ранее о предварительном рассмотрении данных о безопасности и эффективности «Ковивака» рассказало Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи. При этом ведомство отметило, что власти страны пока не планируют закупки российского препарата.
Вакцина «Ковивак» была зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенностью является то, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.