Производитель «Ковивака» ведет переговоры по одобрению вакцины за рубежом

«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины "Ковивак" как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», — рассказал Ишмухаметов.