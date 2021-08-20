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Производитель «Ковивака» ведет переговоры по одобрению вакцины за рубежом

Ведомости

Центр имени Чумакова ведет переговоры с зарубежными партнерами по одобрению вакцины «Ковивак» в государствах Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Айдара Ишмухаметова.

«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины "Ковивак" как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», — рассказал Ишмухаметов.

Ранее о предварительном рассмотрении данных о безопасности и эффективности «Ковивака» рассказало Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи. При этом ведомство отметило, что власти страны пока не планируют закупки российского препарата.

Вакцина «Ковивак» была зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенностью является то, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных