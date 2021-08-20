Минздрав сообщил об участившихся случаях заражения детей COVID-19

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России никогда не будет обязательной вакцинации школьников от коронавируса. Он отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. Мурашко также говорил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса.