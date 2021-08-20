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Минздрав сообщил об участившихся случаях заражения детей COVID-19

Ведомости

Дети стали чаще заражаться COVID-19 из-за большей агрессивности вируса, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что коронавирус также стал быстрее распространяться. Чтобы обезопасить себя и детей, важно вакцинироваться от коронавируса перед началом учебного года, подчеркнул министр.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России никогда не будет обязательной вакцинации школьников от коронавируса. Он отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. Мурашко также говорил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса.

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее по теме: В России не планируют вводить обязательную вакцинацию школьников от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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