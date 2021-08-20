Минздрав сообщил об участившихся случаях заражения детей COVID-19
Дети стали чаще заражаться COVID-19 из-за большей агрессивности вируса, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что коронавирус также стал быстрее распространяться. Чтобы обезопасить себя и детей, важно вакцинироваться от коронавируса перед началом учебного года, подчеркнул министр.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России никогда не будет обязательной вакцинации школьников от коронавируса. Он отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. Мурашко также говорил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса.
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.