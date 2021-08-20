В Смоленской области нашли живой пропавшую полуторагодовалую девочку

Ребенка нашли в 4 км от дома в Шелуковском урочище Темкинского района Смоленской области. «Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в СК.