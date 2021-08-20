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В Смоленской области нашли живой пропавшую полуторагодовалую девочку

Ведомости

Девочку в возрасте года и 10 месяцев, пропавшую в Смоленской области 17 августа, нашли живой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Ребенка нашли в 4 км от дома в Шелуковском урочище Темкинского района Смоленской области. «Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в СК.

Дополнительных сведений о состоянии ребенка следователи не привели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Поиски пропавшей в Смоленской области девочки начались 17 августа. К поисковой операции, по данным местных СМИ, были привлечены полицейские, военные и добровольцы. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных