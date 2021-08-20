В Смоленской области нашли живой пропавшую полуторагодовалую девочку
Девочку в возрасте года и 10 месяцев, пропавшую в Смоленской области 17 августа, нашли живой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Ребенка нашли в 4 км от дома в Шелуковском урочище Темкинского района Смоленской области. «Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в СК.
Дополнительных сведений о состоянии ребенка следователи не привели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Поиски пропавшей в Смоленской области девочки начались 17 августа. К поисковой операции, по данным местных СМИ, были привлечены полицейские, военные и добровольцы. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).