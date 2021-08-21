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В Бурятии задержали всех сбежавших из психоневрологического диспансера

Ведомости

Семерых осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, задержали, сообщил губернатор региона Алексей Цыденов.

«Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали», – написал он в Facebook.

О побеге осужденных стало известно ранее сегодня, всего в отделении находилось 59 человек. Сбежавшим от 22 до 42 лет, их осудили по различным статьям, включающим кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщал ТАСС, во время побега легкие ранения получил санитар медучреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных