В Бурятии задержали всех сбежавших из психоневрологического диспансера

О побеге осужденных стало известно ранее сегодня, всего в отделении находилось 59 человек. Сбежавшим от 22 до 42 лет, их осудили по различным статьям, включающим кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщал ТАСС, во время побега легкие ранения получил санитар медучреждения.