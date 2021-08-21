В Бурятии задержали всех сбежавших из психоневрологического диспансера
Семерых осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, задержали, сообщил губернатор региона Алексей Цыденов.
«Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали», – написал он в Facebook.
О побеге осужденных стало известно ранее сегодня, всего в отделении находилось 59 человек. Сбежавшим от 22 до 42 лет, их осудили по различным статьям, включающим кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщал ТАСС, во время побега легкие ранения получил санитар медучреждения.