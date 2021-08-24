В России впервые с конца июня выявили менее 19 000 случаев COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, в мире выявлено более 212 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 37,9 млн случаев, Индии (более 32,4 млн), Бразилии (свыше 20,5 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.