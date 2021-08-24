В России впервые с конца июня выявили менее 19 000 случаев COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 833 человек, следует из статистики оперштаба на 24 августа. Это минимум с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случая COVID-19.
Умерли за сутки 794 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 785 374. Умерли за все время пандемии 177 614 человек. Вчера, 23 августа, оперштаб сообщил о 19 454 новых случаях COVID-19 и 776 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2148 человек, скончались 56. За все время пандемии в столице выявили 1 557 387 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1125), Санкт-Петербург (+600), Свердловская (+521) и Ростовская (+483) области.
За сутки полностью выздоровели 18 636 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 053 503.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, в мире выявлено более 212 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 37,9 млн случаев, Индии (более 32,4 млн), Бразилии (свыше 20,5 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.