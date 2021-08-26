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Минтруд изменит правила соцвыплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

Ведомости

Минтруд скорректирует правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом «Известиям» сообщила замминистра труда Ольга Баталина.

По ее словам, льготы расширятся и коснутся граждан с детьми, у которых есть автомобиль, находящийся в розыске или под арестом. По действующим правилам семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты, за исключением многодетных семьей, семьей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки. 

«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — сообщила Баталина. Эти изменения внесут до конца года.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина в 2020 г. Их получают семьи с низкими доходами. В своем послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных