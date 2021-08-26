Минтруд изменит правила соцвыплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Минтруд скорректирует правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом «Известиям» сообщила замминистра труда Ольга Баталина.
По ее словам, льготы расширятся и коснутся граждан с детьми, у которых есть автомобиль, находящийся в розыске или под арестом. По действующим правилам семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты, за исключением многодетных семьей, семьей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки.
«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — сообщила Баталина. Эти изменения внесут до конца года.
Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина в 2020 г. Их получают семьи с низкими доходами. В своем послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.